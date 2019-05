VIDEO: Hoe kijkt Steven Brunswijk naar Nederlands erfgoed?

MuseumTV is gestart met een nieuwe serie Door de ogen van…. De serie brengt ‘nieuwe Nederlanders’ naar de collecties en tentoonstellingen van Nederlandse musea. Vraag is, hoe kijken verschillende mensen vanuit diverse culturele achtergronden naar Nederlands erfgoed? Voor een van de afleveringen gaat conservator Jop Euwijk (Beeld en Geluid) in gesprek met de in Suriname geboren komiek en presentator Steven Brunswijk.

Voor een grote groep Nederlanders met een migratieachtergrond is het erfgoed van hun nieuwe thuisland nog onbekend terrein. De serie Door de ogen van… wil een bijdrage leveren om de drempel die er tussen musea en deze groeiende doelgroep bestaat te verlagen. In de serie bezoeken rolmodellen uit gemeenschappen met verschillende culturele achtergronden een van de vele Nederlandse musea.

De rolmodellen worden bijvoorbeeld conservator voor één dag en mogen daarbij een toevoeging doen aan de bestaande collectie of tentoonstelling van het museum. Door hun keuze, hun kijk op de collectie en de kennismaking met hun verleden, komt de kijker meer te weten over deze rolmodellen. Kijkers met alle achtergronden kunnen zich hierin herkennen of juist kennis maken met (een andere kijk) op het zogenoemde ‘Nederlandse erfgoed’.

Steven Brunswijk is in Paramaribo geboren en opgegroeid in Nederland. Nog altijd liggen de roots van zijn humor in zijn geboorteland. Met ‘Surinaams sausje’ bestrooit hij zijn humor. Hoe kijkt hij aan tegen satire in Nederland? Gaat het te ver? Of kan het niet ver genoeg gaan?

Benieuwd hoe Brunswijk naar de tentoonstelling kijkt? Bekijk de mini-docu van MuseumTV hieronder:

MuseumTV is een inclusief platform en wil de drempel naar museumbezoek verlagen. Daarom vindt het platform het van belang dat iedereen zich aangesproken voelt door de video’s van het platform, ongeacht achtergrond of locatie in Nederland.