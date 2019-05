Surinam Airways Fête de la Cuisine 2019, a tribute to Paul Nolet

Met eerbetoon aan wijlen Paul Nolet, mede-oprichter van Surinam Airways Fête de la Cuisine, wordt de zevende editie van dit smakelijke evenement van 4 tot en met 9 juni 2019 in Paramaribo georganiseerd. De opbrengsten van de amuse avond in restaurant Passie Food and Wines en midweek diner in Moments restaurant gaan wederom naar het Surinam Airways Fête de la Cuisine Medical Fund, waarmee medische kosten van de allerarmsten mede worden bekostigd.

Vijf top koks uit Nederland treffen weer voorbereidingen om naar Suriname af te reizen, niet alleen om tijdens de diners te koken maar ook om kennis over te dragen aan leerling koks en dit keer voor het eerst daklozen te verwennen met een gratis maaltijd. Hiervoor heeft de organisatie het Onafhankelijkheidsplein ter beschikking.

Met dit evenement staat Suriname in de schijnwerpers van de internationale culinaire wereld. Het is dan ook met gepaste trots dat dit evenement de zevende editie mag inluiden met dank aan de vrijgevigheid van het Surinaamse bedrijfsleven.

Zie ook: