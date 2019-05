Vandaag starten de Zuid-Amerikaanse spelen voor sportjournalisten

Vandaag, disndag 21 mei, starten de vierde Zuid-Amerikaanse spelen voor sportjournalisten in het Colombiaanse Floridablanca, Santander officieel. Een delegatie uit Suriname is vrijdag daar aangekomen. Op het schema staan schaken (twee sessies) en biljart/pool. Marciano Zalman en Rasjied Soeltan komen uit op het onderdeel pool. Maandagmiddag vijf uur was er een technical meeting.

Voorzitter Desney Romeo van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname participeert op dezelfde dag in het congres van AIPS América. Romeo vervult de rol van directeur in het hoofdbestuur. Het congres is over twee dagen uitgegooid: dinsdag (twee sessies: negen uur ‘s morgens tot en met twaalf uur ‘s middags en twee uur tot en met vijf uur ‘s middags) en woensdag (negen uur ‘s morgens tot en met twaalf uur ‘s middags).

Woensdag wordt er weer geschaakt (twee sessies) en wordt er een aanvang gemaakt met futsal en tafeltennis. Bij futsal bijt Suriname de spits af tegen gastland Colombia. In de andere ontmoeting staan Argentinië en Mexico tegenover elkaar. Het round robin-systeem wordt gehanteerd, wat betekent dat iedereen tegen elkaar uitkomt. Soeltan doet woensdag ook mee aan het onderdeel tafeltennis.

De deelnemers die er al waren – Suriname, Puerto Rico, Mexico en Cuba – kregen zondagmiddag/-avond een tour aangeboden door de organisatie (foto). Daarbij werd onder meer een stop gemaakt in Centro Histórico waar Basílica Menor San Juan Bautista en Casa de la Cultura Francisco Mantilla de los Ríos zijn gevestigd.