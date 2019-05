Surinaamse Sportjournalisten naar Zuid-Amerikaanse Spelen

Voorzitter Desney Romeo, ondervoorzitter Marciano Zalman, penningmeester Quaraisy Nagessersing, Earnie Eenig, Rasjied Soeltan, Ivan Summerville, Marinio Balsemhof en Terence Oosterwolde van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname zijn vrijdag afgereisd naar Bucaramanga, Colombia in verband met deelname aan de vierde Zuid-Amerikaanse Spelen voor sportjournalisten.

De delegatie zou groter zijn maar vanwege werk en andere omstandigheden zijn zeker vier collega’s niet meer meegegaan. Het toernooi duurt van 20 tot en met 24 mei. Negentien landen hebben hun deelname bevestigd. Suriname komt uit op de onderdelen atletiek, bowling, futsal, pool en tafeltennis. Er staat ook schaken op het schema. Futsal en atletiek hebben de meeste deelnemers.

Bij haar vorige participaties is het Suriname steeds gelukt in de prijzen te vallen. Onder anderen Eenig, Soeltan, Rakesh Parag en Zalman wonnen in Brazilië en Mexico medailles.

VSJS-voorzitter Desney Romeo vindt het belangrijk voor zijn organisatie om mee te doen. “We zijn deel van de Amerika’s en de gedachtengang achter deze spelen is de verbroedering.” Hij is blij dat bij alle vier deelnames van Suriname de groep steeds groter wordt. Romeo zegt dat de afvaardiging gaat om prijzen te winnen, “maar dat is niet het allerbelangrijkste”. Romeo zal ook het congres van AIPS America in Bucaramanga bijwonen.