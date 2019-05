Politie kent schutter in zaak Orpheo en roept hem op zich te melden

De Amsterdamse politie weet wie de vermoedelijke schutter is in de zaak waarbij de Surinamer Orpheo Gefferie afgelopen weekend in Amsterdam werd doodgeschoten. Zij heeft vandaag een oproep geplaatst gericht aan de schutter om zich te melden. Doet hij dit niet binnen een dag dan zal zijn identiteit bekend worden gemaakt, aldus de politie in onderstaand filmpje.

Orpheo, die de laatste jaren afwisselend verbleef in Almere en Suriname, werd in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten in parkeergarage The Bank bij het Amsterdamse Rembrandtplein. De aanleiding voor de schietpartij was waarschijnlijk een ruzie bij de parkeerautomaat.

Op Facebook heeft de bekende Surinaamse Corona Band afgelopen week bovenstaande foto gedeeld met de tekst “Wij zijn momenteel in droefheid ondergedompeld. Twee leden uit de band, vader en zoon, zijn door zinloosgeweld een zoon, een broer kwijtgeraakt. Wij condoleren en wensen Nieke Geffrie, zoon Isaac en de overige familieleden heel veel sterkte toe met het heengaan van Orpheo“.

De oproep van de politie:

Afgelopen weekend vond een dodelijk schietincident plaats in een parkeergarage aan de Amstelstraat. De identiteit van de vermoedelijke schutter is bekend en de politie doet een dringende oproep aan hem: pic.twitter.com/peqolhGsQ7 — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) May 21, 2019