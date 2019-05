Verklaring inzake stigmatisering van Javaanse Surinamers

[INGEZONDEN] – De (niet-politieke) organisatie Javanen in diaspora Nederland (JID-NL), een aanspreekpunt voor de Javaans Surinaamse diaspora in Nederland, vindt het een kwalijke zaak, dat recentelijk (De Ware Tijd, 15 mei 2019) stigmatiserende uitingen worden gedaan over de Javanen in Suriname. In het artikel wordt bericht dat parlementslid William Waidoe in de Nationale Assemblee, is overgestapt vanuit de fractie van Pertjajah Luhur naar de fractie van de NDP. Vervolgens wordt deze individuele politieke keuze, vergroot tot een algemeen negatief beeld als zouden Javanen overlopers, onbetrouwbaar en zonder principes zijn.

JID-NL herkent zich niet in dit beschreven beeld en is van mening dat in de politiekvoering in Suriname, de beeldvorming, in dit geval op de Javaanse gemeenschap, maar geldt ook voor elk ander bevolkingsgroep in Suriname, niet mág en kán bepalen. Als gemeenschap van Javanen in Nederland, waarvan velen geboren zijn in Suriname, voelen wij ons zeer verbonden met Suriname en haar bevolking, in het bijzonder de Javaanse gemeenschap aldaar.

Het raakt ons diep in het hart om te lezen hoe voornoemd voorval wordt doorgetrokken tot eigenschappen van Javanen in het algemeen,vooral omdat de Javanen over bewezen goede eigenschappen beschikken en bijdragen aan de ontwikkeling van Suriname. Een handeling en gedrag van een enkeling kan niet worden toegeschreven aan een hele gemeenschap, noch worden gepositioneerd als karaktereigenschappen van die gemeenschap. Dat het er heftig aan toe kan gaan in de politieke arena is begrijpelijk, maar rechtvaardigt onder geen beding moreel verwerpelijk en respectloos denken, schrijven en handelen.

Als organisatie Javanen in diaspora Nederland (JID-NL) doen wij een beroep op een ieder om geen stigmatiserende uitingen te doen over een bevolkingsgroep, ook als een politieke gebeurtenis daartoe aanleiding zou kunnen geven. Als organisatie verwelkomen we een beeldvorming die kan bijdragen aan de goede ontwikkeling van het individu en van de Republiek Suriname.

De organisatie ‘Javanen in diaspora Nederland’ (JID-NL)