Bestuurder beknelt nadat tractor over de kop slaat in Suriname

De bestuurder van een tractor is maandagmiddag over de kop geslagen met het voertuig waarmee hij aan het werk was. De man was aan het werk in het Surinaamse district Commewijne toen hij rond 15.30u de controle over het besturen van het voertuig verloor. De tractor ging over de kop en de man raakte beknelt.

Ter plekke aanwezige arbeiders probeerden hem eruit te halen, maar dat lukte niet. Uiteindelijk werd het Korps Brandweer Suriname erbij gehaald die de man uit zijn benarde positie bevrijdde.

De man die aanspreekbaar was, werd daarna door een ambulance naar de Spoed Eisende Hulp afgevoerd.