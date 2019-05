Surinaamse man uit Almere doodgeschoten om ruzie bij parkeerautomaat

Een Surinaamse man is vannacht doodgeschoten in een parkeergarage in Amsterdam. Het gaat om Orpheo Gefferie uit Almere. De aanleiding voor de schietpartij is volgens het Algemeen Dagblad een ruzie bij de parkeerautomaat.

Volgens de krant was de schietpartij rond 4.20 uur, in een parkeergarage nabij het Rembrandtplein in Amsterdam. Orpheo Gefferie werd zwaargewond naar een ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Hij laat een zoontje na.

De laatste jaren verbleef Gefferie afwisselend in Almere en Suriname. Hij had een strafblad, maar stond niet bekend als zware crimineel.