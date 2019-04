Op Aruba aangehouden euro smokkelaar bracht €750.000 vanuit Amsterdam naar Suriname

De 39-jarige Surinaamse Amsterdammer M.M., die op 12 april met 827.000 euro werd aangehouden op de luchthaven van Aruba, is ruim een week eerder met meer dan 750.000 euro vanuit Amsterdam naar Suriname gekomen. Dat schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws vandaag.

De Surinaamse autoriteiten stellen nu een onderzoek in naar de herkomst van het onderschepte geld. De formaliteiten die op Zanderij vervuld moeten worden bij het geldtransport worden ook onderzocht. Nagegaan wordt of er aangifte is gedaan bij de douane door de Amsterdammer, schrijft Starnieuws.

Onderzocht wordt ook waarom de man, die geen Surinaamse ingezetene is, euro’s vanuit Nederland binnenbrengt in Suriname om daarna weer met het geld te vertrekken naar Miami.

Eerder werd bekend dat er in Suriname een business is ontstaan waarbij mensen in Suriname de lokaal relatief goedkope euro opkopen en deze naar het buitenland brengen. Daar worden de euro’s omgezet in US dollars die terug worden gebracht en vanwege de hogere koers veel meer SRD’s opleveren.