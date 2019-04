Man die met ruim 800.000 euro op Aruba werd aangehouden is Surinaamse Amsterdammer

De man die afgelopen vrijdag met een geldbedrag van ruim 827.000 euro op het vliegveld van Aruba werd aangehouden, is een Surinaamse Amsterdammer die op doorreis was van Paramaribo naar Miami. De 39-jarige man werd staande gehouden op verzoek van het Openbaar Ministerie in Amsterdam, nadat het vliegtuig een reguliere tussenlanding had gemaakt op Aruba.

Een woordvoerder van het OM in Amsterdam wil tegen de NOS alleen kwijt dat het om een inwoner gaat van Amsterdam, geboren in Paramaribo, die verdacht wordt van witwassen en heling. “Het gaat om een conservatoir beslag dat wij uitvoeren. De man heeft in 2016 vastgezeten en moet zich in december verantwoorden voor de rechter”, zegt de woordvoerder. De man mocht zijn zaak in vrijheid afwachten.

Volgens NOS-correspondent in Paramaribo Harmen Boerboom is het lucratief om goedkope euro’s uit Suriname mee te nemen en die in het buitenland te wisselen tegen dollars. “Daarmee kunnen in Suriname weer goedkope euro’s gekocht worden. Een eenvoudige rekensom wijst uit dat de aangehouden man met deze transactie meer dan 100.000 Amerikaanse dollars had kunnen verdienen” aldus Boerboom.

De euro’s zijn relatief goedkoop in Suriname, omdat er en overschot is doordat banken geen euro’s meer uitvoeren. Dit uit angst dat die worden onderschept na de onderschepping van een geldzending van 19,5 miljoen euro vorig jaar.

Er zijn volgens een politiebron de afgelopen maanden op de luchthaven Johan Adolf Pengel van Paramaribo tijdens steekproeven van politie en douane vaker van dit soort transporten onderschept. “Het ging in sommige gevallen om nog grotere bedragen dan die van de zakenman op Aruba”, aldus Boerboom tegen de NOS.