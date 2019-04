Reiziger uit Suriname met meer dan 800.000 euro cash aangehouden op Aruba

Een reiziger die met Surinam Airways vanuit Suriname via Aruba op weg was naar Miami, is afgelopen vrijdag op de Arubaanse luchthaven aangehouden met 827.000 euro cash. Dat meldt de Arubaanse editie van de krant Amigoe. Het geld is in beslag genomen op verzoek van de Nederlandse autoriteiten.

Volgens de krant zouden de autoriteiten hebben opgemerkt dat de reiziger vaker tussen Suriname en de VS pendelde met grote hoeveelheden cash. Het speciaal opgericht ‘afpakteam’ heeft het geld samen met de grenspolitie weten te onderscheppen.

Het in beslag genomen geld gaat naar een speciaal opgezet fonds dat gebruikt wordt voor de criminaliteitsbestrijding op Aruba.