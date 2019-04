Politie Suriname rekent dieven in met hulp van buurtbewoners

Manschappen van het Korps Politie Suriname hebben vanmiddag een aantal dieven ingerekend. Volgens de eerste informatie gaat het om autodieven die op de vlucht waren geslagen voor de politie.

In totaal ging het om vier verdachten die door de politie te Kwatta werden aangehouden. Dit in samenwerking met enkele buurtbewoners. In eerste instantie was één van de vier dieven nog zoek. Die werd enige tijd later in de omgeving aangehouden.

Het bericht is nog niet officieel bevestigd dus later meer. Hieronder nog wat foto’s van Sachin Bisseswar via Facebook: