VIDEO: Auto politie Suriname vliegt in brand in binnenstad

Een politieauto van het Korps Politie Suriname is vanmiddag rond 16.00u in brand gevlogen. Volgens een Waterkant verslaggever ter plekke zag de bestuurder plotseling rook in het voertuig. Hij bracht het voertuig tijdig naar de zijkant waar hij plotseling een grote vlam zag. De auto vatte vlam en begon behoorlijk te branden.

De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Het incident vond plaats aan de Wagenwegstraat in hartje Paramaribo. De brandweer was er snel bij om assistentie te verlenen. Zie ook het filmpje gemaakt door TSP hieronder.

Dit is een foto zojuist gemaakt na het blussen: