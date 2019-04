Korps Brandweer Suriname uitgerukt voor grote brand in Nickerie

Het Korps Brandweer Suriname is woensdagavond uitgerukt voor een grote brand in Nickerie. Het zou gaan om een brand bij een visserij centrum annex woning aan de Johannes Bogorweg. Volgens Action Nieuws kwam de melding rond 20.50u binnen bij de brandweer, die met alle middelen is uitgerukt.

De brandweer is inmiddels ter plaatste en bezig met bluswerkzaamheden. Hoe de brand heeft kunnen ontstaan en of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Nadere en officiĆ«le informatie ontbreekt nu nog dus later meer…