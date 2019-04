dWT: ‘Zoon van inmiddels ex-minister Suriname officieel verdachte in zedenzaak’

De zoon van Roline Samsoedien, sinds woensdag ex-minister van Ruimtelijke ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) in Suriname, is volgens de Surinaamse krant De Ware Tijd officieel verdachte in de zeden zaak waarbij een 10-jarig meisje zou zijn misbruikt. Volgens Dagblad Suriname zou het meisje zelf de man hebben aangewezen als dader. Ook zou er nog minstens één slachtoffer zijn, namelijk een meisje van 15 jaar.

De moeder van de verdachte ontkende eerder deze week nog dat haar zoon iets te maken zou hebben met het misbuik van een 10-jarig meisje. Samsoedien reageerde zondagavond ontsteld op berichtgeving in diverse media in Suriname. Volgens haar wordt de naam van haar zoon Riaaz en die van haar door het slijk gehaald. Ze zou een proces starten tegen Dagblad Suriname die maandagmorgen groot kopte met het artikel.

Samsoedien heeft woensdag naar aanleiding van dubieuze grondzaken waarin ze werd genoemd ontslag genomen. Het nationaal Informatie Instituut spreekt van ‘recente perikelen rondom de minister’.