Journaliste Gail Eijk laat zich op Eerste Paasdag dopen in Suriname

De Surinaamse journaliste Gail Eijk is vandaag op Eerste Paasdag gedoopt in Suriname. Eijk plaatste foto’s van haar doop op Facebook. Zelf noemt ze het ‘een geweldig gevoel’. Met haar deden velen mee met de traditionele Paas doop.

Veel mensen laten zich op eerste Paasdag dopen. Zij zeggen hiermee hun ‘oude leven’ vaarwel en zijn een nieuwe weg ingeslagen. Hun keuze houdt symbolisch verband met de opstanding van de Heer.

Op Facebook zei Gail hier verder over: “Ik heb jarenlang vastgehouden aan de doop binnen het katholieke geloof die ik ben ondergaan omdat wijlen mijn moeder daarvoor gekozen had. Maar nu kies ik er zelf voor om de onderdompeling te ondergaan volgens het woord van God. Het is mijn eigen keus. Pasen zal voor mij vanaf vandaag een dubbele betekenis hebben. I bury the old me“.

Bekijk ook de andere foto’s van Gail via haar Facebook pagina: