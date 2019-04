Caribbean Paas Party op eerste Paasdag zondag 21 april in Rijswijk

Komend weekend is het weer Pasen en daarom kun je op eerste Paasdag, zondag 21 april, weer genieten van de traditionele Caribbean Paas Party. In de Sir Winston Club te Rijswijk gaan we dansen met twee topbands te weten La Fiesta en 2-Remember. Special guest is DJ Gilly Gonzales uit Suriname.

Het feest vindt van 23.00u – 04.00u plaats in de sfeervolle Sir Winston Club te Rijswijk(Zuid-Holland), die bekend staat om haar stijlvolle, luxe en exclusieve ambiance. Sir Winston Club is centraal gelegen in Rijswijk. Naast station Rijswijk, op loopafstand van bus, tram en trein. Kom je met de auto? Parkeren is geen enkel probleem: gratis parkeren op de hoek van de Lange Kleiweg / Kessler Park.

Het wordt weer een heerlijke dansavond op zondag (maandag zijn we vrij) met top live entertainment en de lekkerste merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina muziek! Kijk voor meer informatie ook op carifesta.nl.