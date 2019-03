Installatie nieuwe governor Centrale Bank van Suriname vandaag niet doorgegaan

PARAMARIBO, 1 mrt – De installatie van de nieuwe governor van de Centrale bank van Suriname, die vandaag vrijdag 1 maart zou plaatsvinden, is niet meer door gegaan. Volgens de Centrale Bank is de installatie van Robert-Gray van Trikt uitgesteld naar de volgende week. De Surinaams krant De Ware Tijd meldt dat er nog enkele logistieke zaken in orde gemaakt moeten worden.

“Het wordt een officiële inauguratie met erewacht, dus logistiek moet alles in orde zijn”, aldus een bron tegen de krant. Van Trikt werd op 13 februari reeds genoemd als de nieuwe governor, maar dat werd pas eergisteren officieel bekend gemaakt. De 47-jarige Van Trikt heeft de Nederlandse nationaliteit en zal versneld de Surinaamse nationaliteit verkrijgen.

Van Trikt, die zoon is van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, werd onlangs benoemd tot regeringscommissaris van de CBvS. Hij was ook lid van de raad van commissarissen bij de Hakrinbank, maar is daar afgetreden. Hij is verder voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Accountants.

Volgens dWT was hij niet de eerste keus. Vanuit de bank wordt vernomen dat in eerste instantie drie CBvS-functionarissen zijn gepolst om voor de functie van governor. Alle drie functionarissen hebben aangegeven geen belangstelling te hebben voor deze post, aldus de krant.