JCI Suriname helpt Jeugdparlement aan verbeteren van kwaliteit

PARAMARIBO, 2 mrt – Het Nationaal Jeugdparlement Suriname heeft haar eerste trainingssessie gehad van Junior Chamber International (JCI) Suriname. Dit gebeurde in de periode 22 februari tot en met 24 februari. De trainingen vloeien voort uit de samenwerkingsovereenkomst tussen het ministerie van Sport- en Jeugdzaken en JCI Suriname. In het Regional Sports Academy gebouw zijn de trainingen, Effective leadership, Parliametary Procedures, Effective meetings, Project Management en een Teambuilding sessie aan de jeugdvertegenwoordigers verzorgd.

Klebert Drenthe, Nationaal President van JCI Suriname zegt dat het thema dit jaar is, Accelerate Quality Transformation. Het is daarom de bedoeling dat ook de kwaliteit van de jonge parlementariërs verhoogd wordt. Volgens de JCI Nationaal President kan de kwaliteit alleen verhoogd worden door de inzet welke jij als persoon in de trainingen stopt.

Xavier Biegman, jeugdvertegenwoordiger van Paramaribo zegt dat het intensieve trainingen zijn geweest met veel toegevoegde waarde. Volgens de jeugdvertegenwoordiger zouden deze trainingen reeds aan het begin van het zittingstermijn verzorgd moeten worden maar desondanks zal hij al het geen hem is bijgebracht gebruiken in de uitvoering van zijn werk. Parliamentary Procedures en effective meetings zijn de twee trainingen die hem het meest hebben aangesproken. Hij zegt verder dat de trainingen hebben bijgedragen dat hij nuchter en objectief zaken zal analyseren.

Behalve de trainingen hebben de jeugdvertegenwoordigers ook huiswerk meegekregen. Zij hebben als opdracht zoveel mogelijk binnen de groep te praten over de trainingen en alles wat hen is bijgebracht onderling met elkaar te delen. Hierdoor zullen de overige jeugd parlementariërs die niet in de gelegenheid waren de trainingen bij te wonen gemotiveerd worden. Verder zijn de participanten van de trainingen verdeeld in 2 groepen. Deze zullen een stappenplan op papier zetten om gemotiveerder te worden en effectiever hun werk als jeugd parlementariërs uit te voeren. Aan het einde van de trainingen hebben de participanten een certificaat ontvangen.