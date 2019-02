Surinaamse media: ‘Zoon van minister onderwijs wordt nieuwe governor Centrale Bank’

PARAMARIBO, 13 feb – Robert-Gray Van Trikt, zoon van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur, zal hoogstwaarschijnlijk de gisteren ontslagen governor van de Centrale Bank van Suriname Glenn Gersie vervangen. Dat beweren zowel De Ware Tijd (dWT) als Starnieuws vanmorgen. Van Trikt werd onlangs benoemd tot regeringscommissaris van de CBvS. Hij was ook lid van de raad van commissarissen bij de Hakrinbank, maar is daar afgetreden. Hij is verder voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Accountants.

Het ontslag van Gersie kwam gisteren niet geheel onverwachts. Eerder hadden respectabele instituten uit de samenleving hun zorgen al kenbaar gemaakt over het op handen zijnde ontslag van de president van de Centrale Bank. De regering ontkende dit ontslag en deed dit toen af als ‘gossip’ en ‘geruchten’. “De regering van Suriname is nu totaal ongeloofwaardig” zegt Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) in een eerste reactie aan Starnieuws.

Wat ertoe geleid heeft dat Gersie als governor bij de CBvS moest vertrekken is nog onduidelijk schrijft dWT. De man die bij president Desi Bouterse in het vizier is om de scepter bij de bank over te nemen is de zoon van een minister, werd vorige week reeds aan de redactie van de Ware Tijd meegedeeld schrijft de krant. “Het zal heel raar moeten lopen als hij het uiteindelijk toch niet wordt”, aldus een doorgaans goed ingevoerde bron tegen dWT.

Naast Van Trikt maakt ook oud-directeur van de Surinaamsche Bank, Sigmund Proeve, deel uit van de nieuwe raad.