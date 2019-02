‘Nederlander’ Robert-Gray van Trikt nieuwe governor van de Centrale bank van Suriname

PARAMARIBO, 28 feb – Zoals we op 13 februari jl. al hadden gemeld, wordt Robert-Gray van Trikt per 1 maart 2019 de nieuwe governor van de Centrale bank van Suriname. Dat heeft het Nationaal Informatie Instituut vandaag bekend gemaakt. Er is echter één ‘probleem’: de 47-jarige Van Trikt heeft de Nederlandse nationaliteit. Om dit ‘euvel’ te verhelpen zal hij versneld de Surinaamse nationaliteit verkrijgen, aldus minister Gillmore Hoefdraad van Financiën tegen Starnieuws. Van Trikt is zoon van minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschappen en Cultuur.

Verder wordt het directeuren team versterkt door op de post van directeur Monetaire en Economische Zaken de heer William Orie en in de positie directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken de heer Michael Soekhnandan te benoemen. Mevrouw Ingeborg Geduld-Nijman blijft directeur Toezicht Bank- en Kredietwezen.

Hiermede zal het totale CBvS managementteam zoals voorgeschreven in de Bankwet zijn ingevuld aldus het ministerie van financiën in Suriname.