Kotomisi Grand Gala 2019 op zondag 9 juni in Rotterdam

ROTTERDAM, 23 jan – Op zondag 9 juni vindt de Kotomisi Grand Gala 2019 weer plaats in Rotterdam. Een wervelende Kotomisi Show van Afro-Surinaamse klederdrachten op traditionele wijze en in een moderne snit. Met medewerking van NAKS.NL en de jonge aanstormende mode-ontwerpster Jolanda Gemin.

De Kotomisi Grand Gala is inmiddels een traditie geworden in Rotterdam. Met naast de Kotomisi Show ook nog authentieke Afro – Caraibische spelletjes o.l.v. Nana Markelo met begeleiding van Black Harmonie.



Verder live muziek van Sabakoe met Steven Maayen, Kankantrie Kaseko Formatie, DJ Benny Boy plus Clifton Braam meets Dino Burnett. En natuurlijk de Surinaamse keuken, Afro – Caraibische markt met diverse kunst, nijverheidsproducten, schilderijen, stoffen, kleding en nog veel meer.



Tot slot is er nog de demonstratie Anjisa binden en masterclass “De economische culturele kracht van traditionele kleding”.

Locatie: TR Schouwburg, Rotterdam