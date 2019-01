UTRECHT, 23 jan – De Vakantiebeurs in Utrecht is inmiddels voorbij. Ouderen, jongeren, mensen van middelbare leeftijd… Veel belangstelling was er op de vakantiebeurs voor Suriname. Hoewel dat in absolute cijfers uitgedrukt minder lijkt.

In deze aflevering van de Radio- en Televisie-special over de Vakantiebeurs in Utrecht, neemt verslaggever Sam Jones een kijkje bij de stands: Suriname Rondreizen, Knini Paati River Resort en we beginnnen bij stand van Boutique Hotel Peperpot: