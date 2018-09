Ferrier: ‘Leerkrachten kopen weave met geld voor permanente educatie’

PARAMARIBO, 28 sep – De besturen van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) zijn niet te spreken over de wijze waarop minister Ferrier van Onderwijs uitlatingen heeft gedaan over leerkrachten. Zo hebben twee leerkrachten hun gal gespuugd over de uitspraak van Ferrier dat leerkrachten met geld voor permanente educatie, ‘weave’ kopen schrijft Starnieuws.

Verder heeft de bond zich gestoord aan de dreigende uitspraken van Ferrier om maatregelen te treffen tegen leerkrachten die op 1 oktober zullen staken. Wilgo Valies voorzitter van de BvL en ALS zegt dat de minister hiermee komt aan het stakingsrecht van leerkrachten en noemt het dreigement intimidatie passende bij een dictatuur.

Valies is ook niet te spreken over de beschuldiging van de minister aan zijn adres, dat hij geld heeft ontvangen waarvoor hij niet gewerkt zou hebben. Hij vindt dat de minister hem met deze uitspraak heeft willen criminaliseren. De voorzitter van de BVL en ALS heeft Ferrier een ultimatum gesteld om bewijzen hiervoor op tafel te leggen en anders stap hij naar de rechter.

Dat het niet zou boteren tussen Ferrier en Valies bleek al in april toen Valies de toen net benoemde minister een amateur noemde.