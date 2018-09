Minister van Onderwijs en Associatie van Leerkrachten Suriname op ramkoers

PARAMARIBO, 27 sep – Minister Lilian Ferrier van Onderwijs Wetenschap & Cultuur pikt het dreigement van de Bond van Leraren en de Associatie van Leerkrachten Suriname niet. Ferrier pakt de toegeworpen handschoen op. De vakbonden willen staken en mogen dat ook. Alleen, de gevolgen zijn voor eigen rekening. Leerkrachten die aan het begin van het schooljaar gevolg geven aan het stakingsparool, krijgen geen loon. Ferrier noemt het menens.

Weliswaar had haar voorganger, Robert Peneux, ook gedreigd met ‘no work, no pay’. Het bleek tevergeefs. Stakingen in het onderwijs zijn vorig jaar vaker afgekondigd. De leerkrachten kregen prompt hun volle loonzakje aan het eind van de maand. Ook deze keer zal het niet anders zijn. Het ministerie van Onderwijs Wetenschap & Cultuur heeft niet de capaciteit om mensen op haar loonlijst te controleren op werkdiscipline.

De administratie is zo zwak en slecht georganiseerd dat die niet in staat is op elk willekeurig moment bij te houden wie wel of niet aan het werk is. Ferrier heeft dit bevestigd. In het radioprogramma Bakana Tori deed ze een beroep op ouders. Als de aangekondigde staking doorgaat, moeten de ouders foto’s maken van de ‘gesloten deuren’. Die foto’s moeten opgestuurd worden naar het ministerie.