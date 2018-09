Het Parool: ‘Nederlandse filmindustrie is spierwit’

AMSTERDAM, 28 sep – In de meeste Nederlandse films is het gros van de acteurs nog altijd spierwit. “Ik vind het krankzinnig dat als een film zich in Amsterdam afspeelt, je in het straatbeeld alleen maar witte mensen ziet. Waar heb je gefilmd? denk ik dan,” zegt Bart Römer, directeur van de Nederlandse Filmacademie tegen Het Parool. In die krant verscheen gisteren een uitgebreid artikel met als titel ‘Nederlandse filmindustrie is spierwit, maar hoe verander je dat?’

Volgens Het Parool is in de Amerikaanse filmindustrie meer oog voor culturele diversiteit binnen de cast. En als er in Nederlandse films personages met een diverse culturele en etnische achtergrond te zien zijn, spelen die vaak stereotiepe en/of bijrollen. Hierdoor geven de meeste Nederlandse films een cultureel eenzijdig beeld van de samenleving. Een voorbeeld hervan is de serie Luizenmoeder. Welgeteld 1 donkere persoon speelt een hoofdrol en wat voor een rol.

“Regisseurs, scenarioschrijvers en producenten zouden voor een realistische afspiegeling moeten zorgen. En niet-witte acteurs moeten goede verhalen kunnen vertellen zonder dat het gelijk over hun afkomst gaat” aldus Römer. Het Nederlands Filmfonds probeert het tij te keren: sinds 2017 worden makers van films die subsidie aanvragen, gevraagd om na te denken over diversiteit in de breedste zin. Lees verder in Het Parool.