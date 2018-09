Uitreiking schoolpakketten Samora Anijs Foundation in Suriname

PARAMARIBO, 28 sep – De Stichting Samora Anijs Foundation (SAF) verstrekt al jaren tegen het begin van elk nieuw schooljaar schoolpakketten en studie beurzen aan de best geslaagden 6de klassers van scholen uit het binnenland van Suriname. Ook aan kinderen in verre distrikten alsook scholen waar kinderen van achtergestelde buurten in Paramaribo onderwijs genieten, wordt gedacht.

Dit jaar zal dat weer gebeuren en wel op zondag 30 september. 35 scholen zullen in aanmerking komen en in totaal zullen 142 schoolpakketten worden overhandigd. De distrikten die in aanmerking komen zijn Paramaribo, Para, Brokopondo, Sipaliwini, Saramacca en Marowijne.

Leerlingen van scholen in het kustgebied en het oosten komen naar de Grote Stadskerk en de scholen van het zuiden gaan naar Klaaskreek.

Plaats: Grote Stadskerk

Datum: zondag 30 september 2018

Tijd: 09.00 uur

Plaats: EBG Kerk te Klaaskreek

Datum: zondag 30 september

Tijd: 13.00 uur