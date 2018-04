Surinaamse onderwijsvakbonden: minister Ferrier is een amateur

PARAMARIBO, 14 apr – “Ferrier is een amateur. Ze moet nog veel leren en we hebben niet iemand nodig die moet komen leren, maar een professional.” Dit zegt Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en de Associatie van Leerkrachten in Suriname. Dat kinderpsycholoog Lilian Ferrier minister is geworden van Onderwijs Wetenschap & Cultuur, voorspelt weinig goeds. Weliswaar keken de vakbonden de kat uit de boom. Anders dus dan bijvoorbeeld de vissersbelangengroepen.

Die protesteerden meteen nadat bekend werd dat visserijdeskundige Ren√© Landveld minister zou worden van Landbouw Veeteelt & Visserij. Landveld is het uiteindelijk niet meer geworden. “Wij hebben bewust niet gereageerd toen we hoorden dat Ferrier minister zou worden. We wilden kijken wat ze ervan zou maken. Maar ze is gekomen en begonnen met vooroordelen over leerkrachten”, zegt Valies tegenover de Times of Suriname.

In haar maiden speech liet Ferrier geen twijfel bestaan over haar intenties. Gewaarschuwd werd dat geen stakingen geduld zouden worden. Trainingen tijdens schooltijd zijn voortaan ook verboden. De vakbonden zien de bui al hangen. “Deze vrouw wil zich concentreren op het kind en niet op andere factoren, zoals de leerkracht. Als het kind met een verhaal komt, is het meteen de leerkracht die zijn werk niet goed doet”, aldus Valies.