Rotterdamse 4 Leeuwenspeld voor Chan Santokhi uit Suriname

ROTTERDAM, 19 sep – Op dinsdag 18 September 2018 heeft Stichting Satya Dharma aan VHP-voorzitter Chan Santokhi de Rotterdamse 4 Leeuwenspeld uitgereikt. De plechtigheid vond plaats in de Vishnu mandir Hoogvliet, Rotterdam. Zijn actieve betrokkenheid bij de verbroedering van de Surinaamse gemeenschap in Rotterdam en zijn uitgesproken mening over de ontwikkeling van het diasporabeleid en het actief betrekken van de Surinaamse diaspora bij de ontwikkeling van Suriname en zijn oproep aan de Surinaamse gemeenschap om te gaan stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zijn enkele redenen om de politicus de Rotterdamse 4 Leeuwenspeld toe te kennen.

Santokhi kreeg deze onderscheiding uit handen van de ceremoniële voorzitter van Satya Dharma en oud- CDA voorzitter uit Rotterdam de heer Arnold van der Heijde. (Hij was als dagelijks bestuurder in Hoogvliet nauw betrokken bij de opzet van onze stichting). Als oud politie-inspecteur en lid van IPA, international police association, heb ik zeer veel waardering voor deze oud collega”.

Volgens Ram Rambaratsingh is Santokhi de enige politicus die zowel in woorden als in daden steeds weer aantoont de Surinaamse gemeenschap uit Rotterdam nauw te willen betrekken bij de ontwikkeling van Suriname. “Santokhi heeft zijn hand uitgereikt naar de Surinamers in Rotterdam”, zegt Rambaratsingh. Stichting Satya Dharma reikt jaarlijks een beperkt aantal onderscheidingen uit aan personen die zich op sociaal-maatschappelijk, culturele, sport, onderwijs, politiek en religieus gebied verdienstelijk hebben gemaakt.