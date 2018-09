Suriname wil weer samenwerken met Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA

PARAMARIBO, 19 seo – Suriname is er helemaal klaar voor. Volgens minister Stuart Getrouw van Justitie & Politie is alles in stelling gebracht voor een betere samenwerking met de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst DEA. De eerste keer hebben partijen het er niet zo goed van af gebracht. Dat was tijdens de regering van president Ronald Venetiaan. Toenmalig minister van Justitie & Politie Chandrikapersad Santokhi had aangestuurd op de vestiging van een DEA-eenheid in Paramaribo. De eenheid ondervond nogal wat tegenwerking.

Volgens rapportage van de DEA zelf, toonden Surinaamse politiefunctionarissen weinig enthousiasme. Veel informatie over drugs gerelateerde activiteiten werden achtergehouden. Of werd informatie te laat doorgespeeld. Uiteindelijk brak de DEA-eenheid op en bleek in Suriname niemand echt daar om te treuren. Het heeft er veel van dat de draad weer wordt opgepakt. Getrouw heeft een ‘goed gesprek’ gehad met vertrekkende ambassadeur Edwin Nolan.

De Amerikaanse diplomaat heeft verzekerd dat de samenwerking beter wordt wat betreft drugsbestrijding. “We hebben goede afspraken gemaakt voor de toekomst. Wij hebben de samenwerking nodig”, zei Getrouw tijdens een persconferentie van het Korps Politie Suriname. Hij erkende dat de eerste poging tot samenwerking stuk liep en dat de DEA er de brui aan gaf “op basis van een bepaalde gedachtegang.”