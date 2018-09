Voor het eerst gaat een BuZa minister van Turkije naar Suriname

PARAMARIBO/ANKARA, 19 sep – Voor het eerst in de geschiedenis van beide landen brengt een Turkse minister van Buitenlandse Zaken een bezoek aan Suriname. Minister Mevlüt Çavuşoğlu bezoekt Suriname van 20-21 september 2018. Dat meldt het Turkse ministerie in een persbericht.

Çavuşoğlu zal bij deze gelegenheid onder andere ontvangen worden door de president van Suriname, Desire Delano Bouterse. Tijdens de bijeenkomsten zullen bilaterale relaties en vooruitzichten om de samenwerking tussen Turkije en Suriname te verbeteren worden besproken en zullen meningen worden uitgewisseld over regionale en internationale ontwikkelingen.

Over Turken in Suriname schrijft de Surinaamse nieuwssite Starnieuws dat ze onder meer actief zijn in het casinowezen. Zo zijn twee grote casino’s Princess Casino en Ramada Casino in handen zijn van Turkse zakenlui en beheren Turken drie casino’s waarvan de vergunningen van Surinamers zijn.