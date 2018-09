Nieuwe studentenflats in Suriname worden eind deze maand opgeleverd

PARAMARIBO, 19 sep – Eind deze maand worden in Suriname twee nieuwe studentenflats opgeleverd, ten noorden van de campus van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De twee flats maken deel uit van een uitgebreid studentencomplex dat in fasen wordt opgezet. In de eerste fase komt er plek voor ruim 300 studenten, waarbij voorrang wordt gegeven aan studenten uit het binnenland.

Één van de gebouwen telt drie verdiepingen en heeft 70 kamers, waarbij 2 studenten per kamer kunnen blijven. Het tweede gebouw heeft vier verdiepingen, met vier studenten per kamer. De kamers zijn voorzien van airconditioning en warm water. Naast de slaapkamers, die volledig zijn ingericht, met bedden, klerenkasten, studiebureaus en lockers, zijn er ook publieke ruimtes per verdieping, waarbij de studenten kunnen samenkomen. De gebouwen zijn ook voorzien van een lift.

Behalve de twee studentengebouwen, komen in de eerste fase ook een cafetaria/ restaurant voor ongeveer 500 personen, een laundry room en een mini shop met daarin een kantoorruimte voor het complex, aan de orde. Deze ruimtes zijn al afgebouwd en voor het grootste gedeelte al ingericht met de nodige faciliteiten en apparatuur, aldus het Nationaal Informatie Instituut.