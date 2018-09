Toergidsen uit Suriname ‘verdiepen’ professionele kennis in Nederland

PARAMARIBO, 19 sep – Een groep toergidsen uit Suriname is onlangs naar Nederland vertrokken voor het verdiepen van hun professionele kennis. Dit meldt het Nationaal Informatie Instituut, NII. Initiatiefnemer is de stichting United Suriname Tour Guides met ondersteuning van de ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden in Paramaribo. De gidsen zullen ook mee doen aan activiteiten die zijn gericht op het uitwisselen van kennis. Ook is een ontmoeting gepland met de Nederlandse gidsenvereniging Guidor.

Bezoeken zullen worden gebracht aan het Rijksmuseum, het Tropenmuseum en het Nederlands Openluchtmuseum. Dit bezoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse Ambassade. Yves Tjon, voorzitter van de gidsenvereniging, zegt dat de gidsen zich zien als ambassadeurs. “Wij zullen participeren om kennis uit te wisselen en ook nagaan hoe de betrekkingen met Europa van invloed zijn geweest op ons”, aldus Tjon.

Het bezoek moet dan ook gezien worden als een ‘oriëntatie’ rond het erfgoed van Suriname in Nederland. Aan de studiereis nemen behalve Tjon, deel Errol Gezius, Jacqueline Premchand, Jurgen John en Sieglien Hines. De stichting United Suriname Tour Guides is in 2014 opgericht. De stichting wil het beroep van gids verder professionaliseren via onder meer trainingen en is aangesloten bij de Wereldfederatie van Toergidsenverenigingen.