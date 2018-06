Politie Suriname is verdachten valse ISIS terreurdreiging op het spoor

PARAMARIBO, 27 jun – Eind vorige maand was er paniek in Suriname om een Facebook-post waarin met aanslagen ‘door ISIS’ gedreigd werd. Volgens korpschef Roberto Prade zijn er inmiddels een paar personen in beeld gebracht die mogelijk betrokken zouden zijn geweest bij het dreigement. De politie verwacht op korte termijn arrestaties te verrichten in deze zaak, aldus de Surinaamse krant De Ware Tijd vandaag.

Ene Mohammed Ahmed Al-Mehdi had gedreigd dat er aanslagen gepleegd zouden worden op de Anton de Kom Universiteit, de gevangenis te Santo Boma en Lyceum 1, als twee van terrorisme verdachte broers niet zouden worden vrijgelaten. Vanwege de dreiging werden diverse instellingen zoals het Lyceum 1 (FOTO) beveiligd. Het dreigement bleek achteraf vals te zijn.

De korpschef zegt tegen de krant dat er in alle stilte wordt gewerkt aan het onderzoek. De afdeling Kapitale Delicten en de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst zijn hierbij nauw betrokken.

Ook in Nederland was er veel aandacht voor de terreur dreiging: