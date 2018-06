Suriname rekent op ‘boscompensatie’ na goedkeuring milieuverdrag van Parijs

PARAMARIBO, 27 jun – Minister Yldiz Pollack-Beighle van Buitenlandse Zaken zegt dat het milieuakkoord van Parijs nu zijn waarde moet bewijzen. Suriname wil graag meewerken aan bescherming van het eigen regenwoud. Maar daar wordt wel compensatie voor terug verwacht. “Het gaat om een compensatie die wij graag tegemoet zien bij het toegeven dat dit bos behouden zal worden. Door de toetreding tot het akkoord is er meteen een batterij aan landen die gereed staan om ons te helpen, mocht bijvoorbeeld een overstroming zich voordoen in Suriname”.

Het parlement heeft het akkoord van Parijs goedgekeurd. Daarmee is de laatste stap gezet naar formele toetreding. De goedkeuring geschiedde ondanks twijfels binnen regeringspartij NDP zelf. Volgens fractieleider André Misiekaba moet er nog veel gebeuren in Suriname zelf. “Het besef, dat wij het milieu zijn en dat wij ervoor moeten zorgen dat we het milieu zo veilig mogelijk moeten houden, is nog ver weg in Suriname.”

Het vooral onzorgvuldige gebruik van plastic, pesticiden en kwik baart zorgen. Riad Nurmohamed (VHP) wees op het kwikgebruik bij de winning van goud. De regering zou meer duidelijkheid moeten geven over maatregelen. Milieuactivisten hebben vaker alarm geslagen over gezondheidsgevaren. Bewoners van het binnenland consumeren vis die gevangen is in met kwik verontreinigde rivieren en kreken. Kwikgebruik zou dus zeker mikpunt moeten zijn bij de uitvoering van milieuverdragen.