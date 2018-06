Surinaamse autoriteiten laten vijftig illegale Guyanezen lopen

PARAMARIBO, 27 jun – Het Korps Politie Suriname heeft een groep Guyanezen vrij moeten laten. Volgens Dagblad Suriname gebeurde dit in opdracht van minister van Justitie & Politie Stuart Getrouw. De reden voor het ‘pardon’ is vrij vaag. Het zou om vissers gaan. Het gaat om maar liefst vijftig mannen. Zij verbleven illegaal in Suriname. Op het moment van de arrestatie konden zij geen verblijfsdocumenten overleggen. Bewoners van Nieuw Amsterdam, in Commewijne, zijn alles behalve blij.

Dat het pardon in overleg geschiedde met het Openbaar Ministerie maakt weinig uit. “Als zij vissers zijn, moeten zij niet aan wal komen en zich op Surinaamse bodem begeven”, zegt een bewoner van Nieuw Amsterdam. Nogal wat burgers ondervinden overlast. Het zou om mannen gaan die bij de ingang van supermarkets hangen. Er wordt nogal wat alcohol genuttigd en waarschijnlijk ook drugs. Ook wordt vaak vulgaire taal uitgeslagen.

Op de koop toe zeggen vrouwen last te ondervinden. De politie greep in op aandringen van burgers zelf. Kennelijk wordt er rekening mee gehouden dat het om vissers gaat. Die weten waarschijnlijk niet wat te doen in hun vrije tijd. De recente moorden op vissers voor de kust doen ook een duit in de emotionele zak. Verreweg de meeste vissers in Suriname zijn van Guyaneze afkomst. Hun gemeenschap vroeg onlangs nog om een ‘nationale rouwdag’.