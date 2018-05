Beveiliging op school aangescherpt na terreur dreiging Suriname

PARAMARIBO, 25 mei – Politie agenten vanmorgen bij het Miranda Lyceum in Suriname. De beveiliging op deze VWO school is aangescherpt en de school is vandaag gesloten, na een dreigement op Facebook over aanslagen. In een bericht wordt vrijlating geëist van twee Nederlandse terreurverdachten die sinds juli vorig jaar in Suriname vastzitten.

In het Facebookbericht wordt gedreigd dat vijftig mensen worden gedood op de Anton de Kom Universiteit in Paramaribo, de Santo Boma-gevangenis en het Miranda Lyceum te Zorg & Hoop (Lyco 1). De politie is zichtbaar aanwezig bij deze school.

In een verklaring zegt de Surinaamse regering dat de situatie onder controle is en dat de veiligheid op de onderwijsinstellingen is gegarandeerd. Toch is besloten een aantal scholen dicht te houden.