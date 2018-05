VP Adhin: wij garanderen de komende uren totale rust in Suriname

PARAMARIBO, 25 mei – “Wij garanderen de komende uren totale rust.” Dit zegt vicepresident Ashwin Adhin in reactie op de zogenaamde bedreiging van terreurorganisatie IS. De eis dat terreurverdachten worden vrijgelaten, zal niet worden ingewilligd. Of de bedreiging nu werkelijk van IS komt of niet, maakt weinig uit. Waar de autoriteiten zich wel druk om maken is de veiligheid. Die is opgevoerd op vooral scholen. De regering garandeert de veiligheid van alle burgers op Surinaams grondgebied.

De oproep via Facebook wordt hoe dan ook serieus genomen. ” Er komen ochtendsurveillances rondom scholen. Vandaar de oproep dat studenten en leerlingen de school normaal bezoeken. Wij doen ons werk tot in de ochtenduren, zodat onnodige paniek kan worden weggenomen. Wij kunnen ons geen miscontinuïteit in het onderwijs permitteren”, zei Adhin tegenover journalisten.

De veiligheidsdiensten zijn op scherp. Desondanks heeft menige ouder besloten de kinderen thuis te houden. De schrik zit er stevig in en er wordt het zekere voor het onzekere genomen. In een verklaring via het Nationaal Informatie Instituut meldt de regering dat niet te zullen ‘voortzetting van soortgelijk gedrag op social media, waarbij ontregeling van de samenleving wordt bewerkstelligd’ niet zal worden getolereerd.