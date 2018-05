‘Felicitatie Maduro bewijst ongeschiktheid regering Bouterse’

PARAMARIBO, 25 mei – De oppositie is er niet over te spreken dat de regering het Venezolaanse staatshoofd Nicolás Maduro heeft gefeliciteerd. Er is te veel ruis rond de herverkiezing van Maduro. Daar zou meer rekening mee gehouden mogen worden. De felicitatie is verstuurd via een nota aan de Venezolaanse ambassade in Paramaribo.

Voor de oppositiepartijen Abop, VHP, NPS en Pertjajah Luhur geeft het een zekere zwakte aan. “Het is voor de gezamenlijke oppositie schokkend opnieuw geconfron teerd te moeten worden met de incompetentie van het kabinet Bouterse/Adhin, dat zich niet enkel beperkt tot het binnenlands bestuurlijke gebeuren, maar evenzeer te merken is in de uitvoering van Surinames buitenlands beleid”, staat in een communiqué.

Opgemerkt wordt dat vrijwel het hele Westelijk halfrond en andere landen de verkiezingen hebben veroordeeld. Dit omdat met de uitslag zou zijn gemanipuleerd. Het kan er dan ook niet in dat de regering ervoor kiest erkenning uit te spreken. “En erger nog, zulks met een felicitatieboodschap te benadrukken”, stellen de oppositiepartijen. Hun solidariteit gaat uit naar de Venezolanen die hun land ontvluchten, maar met hen die blijven.