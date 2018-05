Suriname is een van de weinige landen die Maduro feliciteerde

PARAMARIBO, 25 mei – Terwijl vrijwel alle landen op het Westelijk halfrond en daarbuiten de onlangs gehouden presidentiële verkiezingen in Venezuela als valselijk en misleidend hebben aangemerkt, heeft de regering van Suriname een felicitatiebericht gestuurd naar de Venezolaanse president Nicolás Maduro. De verkiezingen in Venezuela afgelopen weekend werden wereldwijd veroordeeld, omdat ze zouden zijn gemanipuleerd.

Naast Suriname stuurden ook El Salvador en Cuba hun felicitaties. Na Maduro’s zege riepen veertien Zuid-Amerikaanse landen hun ambassadeur terug uit Venezuela. De Verenigde Staten spraken van een ‘schijnvertoning’ en ‘een belediging voor de democratie’. Latijns-Amerikaanse landen noemden de verkiezingen ‘frauduleus, zoals voorspeld’.

De VS stelde na Maduro’s zege meteen nieuwe sancties in tegen Venezuela. Maduro reageerde door de Amerikaanse zaakgelastigde uit te wijzen, de hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van de VS in het land.