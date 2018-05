Centrale Bank Suriname dwarsboomt ‘transacties met speculatief karakter’

PARAMARIBO, 25 mei – De Centrale Bank van Suriname werkt niet mee aan transacties met een speculatief karanter. Dit telt de bank naar aanleiding van ‘klachten’ dat zij geen euro’s opkoopt of verkoopt aan burgers. Het gaat dan om kleine bedragen. “Personen hebben vanwege getracht om voordeel te halen door euro’s tegen de hogere notering bij de bank te willen omzetten om vervolgens weer andere euro’s bij wisselkantoren te gaan kopen en daar is een stokje voor gestoken.”

Aan speculaties zal niet worden meegewerkt. “Het is wel de taak van de Centrale Bank om erop toe te zien dat een goed en ordelijk financieel systeem behouden wordt”, stelt de bank. “Op zich moet gesteld worden dat onder normale omstandigheden contante deviezen altijd tegen een lagere wisselkoers worden aangekocht. In Suriname wordt echter vanwege diverse redenen veel over contante deviezen beschikt, in het bijzonder euro’s.”

Dit wordt toegeschreven aan het relatief groot aantal personen uit Nederland dat Suriname maandelijks aandoet. Ook zijn er de inkopen die inwoners van buurland Frans Guyana in in Suriname komen doen. Omdat de bank zelf geen commerciële transacties pleegt, heeft zij dagelijks geen eigen wisselkoersnoteringen. Er treedt daarom dus verschil op met noteringen bij bankinstellingen en wisselkantoren. Slimme burgers trachtten daarop te speculeren.