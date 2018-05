Facebook berichtje ‘van IS’ veroorzaakt paniek in Suriname

PARAMARIBO, 25 mei – Een berichtje op Facebook, dat uit naam van terreurorganisatie IS geschreven zou zijn, heeft flink wat paniek in Suriname veroorzaakt. In het bericht dreigt IS vijftig mensen dood te schieten als de Surinaamse regering de twee terreur verdachten niet vrijlaat. Fake of niet, de overheid neemt het dreigement serieus en heeft maatregelen getroffen.

De twee gevangenen om wie het gaat zijn twee broers met de Nederlandse nationaliteit die al tien maanden vastzitten op verdenking van het ronselen van strijders voor IS in Syrië. Een verzoek om vrijlating van een van de verdachten werd afgelopen maandag door de Surinaamse rechter afgewezen.

Volgens het bericht op Facebook zou de moord op de vijftig mensen plaatsvinden bij de universiteit, de gevangenis te Santo Boma en Lyceum 1.

Het bericht: