Regering Suriname onder vuur na reeks drugsvangsten buitenland

PARAMARIBO, 27 jun – De regering is flink onder vuur genomen in het parlement. De oppositie heeft een salvo aan kritische vragen gelost naar aanleiding van een reeks recente drugsvangesten in het buitenland. Onder meer Krishna Mathoera (VHP) was niet mals. De voormalig politiecommissaris wil onder meer weten wat er de afgelopen jaren gedaan is aan bestrijding. Vooral de kennelijk gemakkelijke invoer van drugs uit het buitenland baart zorgen.

Het gaat dan om de partijen die klaargemaakt moeten worden voor doorvoer. Mathoera wees op de rijke berichtgeving van de laatste tijd. Vaker wordt Suriname daarin genoemd als land van herkomst. Zij wil daarom weten wat er allemaal gedaan is en wordt om de in- en doorvoer aan banden te leggen. Ook oppositiepartij DOE vindt dat er paal en perk gesteld moet worden. Het imago van Suriname gaat er uiteindelijk aan. Dat mag niet worden toegestaan.

“Iedere keer wanneer wij horen dat er vangsten zijn van drugshoeveelheden uit dit land, krijgt Suriname een hele slechte reputatie en we kunnen dat niet blijven aanzien”, zei DOE-parlementslid Carl Breeveld. Ook andere oppositieleden stelden kritische vragen. Het baart vooral zorgen dat met kennelijk groot gemak drugs overgeladen worden voor de Surinaamse kust. Dit jaar alleen zijn duizenden kilo’s cocaïne aan boord van schepen aangetroffen. Die zijn op zee voorzien.