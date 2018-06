[FILMPJE] Telegraaf onderzoekt Patatje Roti en de uitkomst is opmerkelijk!

ROTTERDAM, 2 jun – Het was afgelopen week het gesprek op social media en bij ons op Waterkant: een nieuwe ‘Patatje Roti’ van Bram’s. Telegraaf VNDG ging op onderzoek uit en sprak twee mensen die net een Patatje Roti gehaald hadden en de uitkomst was opmerkelijk: in het filmpje is de Hindoestaanse man enthousiast, kent de smaak van huis en vindt het zoals hij zelf twee keer zegt “super lekker”. De autochtone Nederlander daarentegen is wat terughoudend en zegt meteen “het is niet te vergelijken met de roti die je bij de Surinamer haalt”…””ik vind het niet op roti lijken qua smaak”. 😛

Het nieuwe gerecht bevat ingrediĂ«nten als masala kip, roti plaat, zoete augurk, gekookt ei, sambal en seroendeng(?). Volgens de nieuwssite is deze ‘stoof’ ontstaan in samenwerking met het team van tv-kok Herman den Blijker. Bekijk het filmpje hieronder en oordeel zelf maar: