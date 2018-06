Extra politie surveillance bij scholen na vechtpartij

PARAMARIBO, 2 juni – Een vechtpartij dinsdag op het schoolterrein van de middelbare school Lyceum 1 in Suriname, heeft ervoor gezorgd dat de politie extra manschappen inzet voor surveillance in de omgeving van het scholencomplex Zorg en Hoop, waar naast Lyceum 1 (Lyco 1) ook Havo 1 is gevestigd. Dat meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT).

In ondertaand kort filmpje dat die dag op Facebook circuleerde, is te zien hoe een agent op het Lyco schoolerf achter een iemand rent door een menigte. In een tweede film is te zien hoe de wetsdienaar een man op het Havo 1-complex sommeert om zijn trui omhoog te doen vermoedelijk om er achter te komen als hij in het bezit was van een wapen.

Volgens de krant zouden studenten van Havo 1 zich tijdens het gevecht hebben begeven naar Lyceum 1. Zowel Havo 1 als Lyco 1 waren niet bereikbaar voor commentaar na vragen van dWT hierover. De agenten moeten erop toezien dat er zich geen calamiteiten voordoen op de scholen.

FOTO: een week geleden werd de beveiliging rond Lyco 1 ook al aangescherpt na een dreigement op Facebook over aanslagen.