‘Surinaams Patatje Roti’ bij luxe broertje van Bram Ladage

ROTTERDAM, 30 mei – Bram’s Gourmet Frites, het luxe broertje van Bram Ladage in Nederland, komt binnenkort met iets nieuws: een ‘Patatje Roti Stoof’. Het nieuwe gerecht bevat ingrediënten als masala kip, roti plaat, zoete augurk, gekookt ei, sambal en seroendeng schrijft Dagblad 010. Volgens de nieuwssite is deze ‘stoof’ ontstaan in samenwerking met het team van tv-kok Herman den Blijker

Bram’s heeft ruim 50 jaar ervaring in het maken van verse handgesneden frites. Ook maken de chefkoks overheerlijke culinaire stoven. “A Unique food experience” zegt het bedrijf zelf hierover. Hun ‘Patatje Roti Stoof’ is vanaf 1 juni verkrijgbaar.

“De Surinaamse topping in combinatie met de verse frieten in schil past perfect bij warme zomermaanden” vertelt Rocco Ladage van BRAM’S. We zijn benieuwd!