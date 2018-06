Dino Bouterse overgeplaatst naar ‘meer comfortabele’ gevangenis

PARAMARIBO/MISSISSIPPI, 2 jun – Dino Delano Bouterse is overgeplaatst naar een meer comfortabele gevangenis. De in de Verenigde Staten van Amerika veroordeelde zoon van president Desiré Bouterse heeft zich goed gedragen. Volgens de webpage van het Federal Bureau of Prisons, zit Bouterse nu in het Federal Correctional Institute in Yazzoo City, in Southern Mississippi. Het is een gevangenis waar de beweaking ‘minimaal’ is. Er wordt minder streng gelet op de gevangenen.

Daar hoort nu dus Dino bij. Hij hoeft niet meer in een cel te slapen, zoals dat wel het geval was in New York City. Daar werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van zestien jaar. Na de veroordeling in 2013 werd de man overgeplaatst naar een gevangenis in New York City. Dino heeft zich sindsdien zo keurig gedragen dat hij nu de nacht mag doorbrengen in de slaapzaal. In Yazzoo City is de verhouding met het personeel ‘laagdrempelig’.

Gevangenen voelen zich minder ‘gevangene’, dankzij de de aangep[aste omgeving. De muren van het ‘correctieinstituut’ geven minder een gevangenisindruk. Het instituut moet veroordeelden meer hoop geven op een succesvolle terugkeer naar de samenleving. Yazzoo City telt ruim duizend uitsluitend mannelijke gevangenen. Dino is in 2013 in Panama gearresteerd. Hij moet volgens vonnis nog zeker negen jaar brommen.