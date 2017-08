Voorlopig geen afgravingen Braamspunt, eerst brede discussie

13 augustus 2017 | |

PARAMARIBO, 13 aug – In februari dit jaar ontstond er grote commotie over het afgraven van schelpzand bij het aangegroeide strand te Braamspunt in Suriname. Dit afgraven is slecht voor het milieu en brengt o.a. het voortbestaan van zeeschildpadden in gevaar. Minister Regilio Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen heeft dit weekend aangegeven dat er een brede discussie moet komen over de toekomst van dit afgraven op Braamspunt.

In een gesprek met de Surinaamse nieuwssite Starnieuws zegt de bewindsman dat zolang de discussie nog gaande is er geen schelpen afgegraven mogen worden. De vergunningen zullen op 15 augustus vervallen. De minister gaat dan met diverse betrokkenen om de tafel zitten, voordat er een definitief besluit genomen wordt. Naast de concessiehouders zal er met de aannemers gesproken worden. Er zal gesproken worden over alternatieven voor deze sector zei Dodson tegen Starnieuws.

Eerder was er veel weerstand tegen het afgraven en ontstond er verzet vanuit de gemeenschap in Suriname. Ook De Nationale Assemblee uitte haar bezorgdheid over de zandopgravingen te Braamspunt. En aannemers in de bouw schaarden zich achter het verzet tegen de vernietiging van het natuurlijke milieu te Braamspunt.