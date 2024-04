Nurmohamed over motie van wantrouwen: ‘NDP fractie is blind’

“De fractie van de NDP is een fractie die blind is. Het is een fractie van een politieke partij waarvan de voorzitter weggerend is. Het is een partij waarvan hun ministers spoorloos zijn. Dus dat zegt al veel over die partij”, aldus minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken in Suriname naar aanleiding van de motie van wantrouwen tegen president Chan Santokhi en zijn regering welke afgelopen week door de NDP-fractie is ingediend in De Nationale Assemblee (DNA).

Nurmohamed vraagt zich af hoe er zoveel kritiek op de huidige Surinaamse regering vanuit deze fractie is, terwijl de paarse partij tussen 2010 en 2020 ook regeermacht had en bitter weinig heeft gedaan.

“Kunnen ze voor mij concreet opnoemen wat zij in de afgelopen tien jaren hebben gedaan. AOV en AKB zijn nooit verhoogd, alle dollars zijn verdwenen in het land, geen enkele weg en geen enkele pompgemaal is hersteld, geen enkel verkeerslicht is gemaakt, geen enkel gebouw is afgebouwd, geen enkel woning is gebouwd, geen enkel verkavelingsproject is gemaakt, geen enkel schoen of veiligheidsvest is gekocht voor een OW-ambtenaar, geen enkel tractor is gekocht en geen enkel ziekenhuis is gered”, benadrukt de bewindsman.

Volgens Nurmohamed heeft de NDP onder tien jaren regeringen Bouterse juist ervoor gezorgd dat tractoren van de overheid zijn verdeeld aan vrienden en familie. Ook zijn er zijn halve gebouwen opgeleverd, alle instituten zijn kapotgemaakt, SLM is failliet gemaakt en zijn er hoge schulden achtergelaten voor zowel de regering als bij de ziekenhuizen.

De huidige regering heeft juist ervoor gezorgd dat veel van deze schulden nu worden afbetaald, veiligheid is teruggebracht en verschillende projecten zijn gerealiseerd.

“Wij moeten ons als samenleving daarom niet laten misleiden door deze mensen en dit soort praatjes. Laten wij niet vergeten wat deze mensen hebben achtergelaten voor ons. Zij kunnen niet inzien dat deze regering met die schuld van 4 miljard, toch zoveel heeft gedaan. Laat je niet verblinden door dictators. Wanneer deze partij (NDP) terugkomt, mag u het schrijven: de dictator/dictatuur komt terug”, aldus Nurmohamed.