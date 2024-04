Groen-blauw water Surinamerivier trekt veel aandacht

De Suriname rivier bij de Waterkant trok de afgelopen week de aandacht met een opvallende groen/blauwe kleur. Dit fenomeen had een fascinerende oorzaak.⁣

⁣

De bruine kleur van de Surinamerivier is een bekend gezicht. Echter, door een toename van zoutwater in de rivier, gecombineerd met een lager rivierdebiet, kreeg het water een tijdelijke groene of blauwe gloed.⁣

⁣

Dit kwam door de weerspiegeling van zonlicht op het relatief helderdere water afgelopen week, zoals fysisch geograaf Kathleen Gersie, expert op het gebied van kust- en riviermorfologie, uitlegt. De droogte in de regio, veroorzaakt door El Niño, had geleid tot minder regenwater in de rivier, waardoor er meer zout water van de zee binnenstroomde.⁣

⁣

Inmiddels is de kleur van het water weer terug naar normaal door toenemende regenval. De zoutwaterintrustie is verminderd, waardoor de rivier weer zijn gebruikelijke bruine kleur heeft.⁣

⁣

Deze gebeurtenis benadrukt de dynamiek van rivieren en de invloed van factoren zoals droogte en klimaatverandering op waterlichamen.